Księżna Monako WYGOLIŁA sobie bok głowy! (ZDJĘCIA)

Choć Monako to jedno z najmniejszych państw świata, panująca tam rodzina Grimaldich skrywa nie mniej sekretów niż Windsorowie. Od czasu gdy w rodzinę królewską wżeniła się gwiazda Hollywood Grace Kelly , dworem zaczęły żywo interesować się media z całego świata. Obecnie wyjątkowo szeroko omawiana jest relacja łącząca księcia Alberta i Charlene Wittstock.

Od dnia pamiętnego ślubu minęło już kilka dobrych lat, ale księżna nigdy nie wyglądała na szczególnie szczęśliwą, pojawiając się na publicznych wydarzeniach u boku męża. Ostatnio Charlene wzięła udział w rozdawaniu prezentów świątecznych i zaprezentowała światu swoją nową fryzurę . Wittstock wygoliła sobie bok głowy, co (jak na księżniczkę) jest dość niecodziennym ruchem... Fani zaczęli żywo dyskutować, czy "ostre cięcie", któremu poddała się 42-letnia reprezentantka rodziny królewskiej, to swego rodzaju protest przeciwko konwenansom panującym na dworze.

Dość jednoznacznie wypowiadają się za to fryzjerzy. Znani styliści włosów uważają, że księżna wygląda niekorzystnie.

Jestem w całkowitym szoku po tej metamorfozie. Rozumiem, że ludzie mogą chcieć spróbować czegoś nowego, gdy znudzą się gapieniem się na te same fryzury i kolory, przez wiele miesięcy podczas lockdownu. Ale to nie jest coś, co doradziłbym komukolwiek - wyznał w jednym z wywiadów fryzjer-celebryta Brad Allen.