Księżna Charlene i książę Albert NIE MIESZKAJĄ już RAZEM? Zaskakujące doniesienia zagranicznych mediów

jestemnanie 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 6 Odpowiedz

Jeżeli to prawda to co z niej za matka, by wyprowadzić się do Mediolanu i zostawić w Monako małe dzieci. Co z tego, ze będzie mogła "teraz je częściej widywać" jak dzieci potrzebują matki na co dzień. Skoro zachciało się jej starego ale księcia i skoro zdecydowała się jednak na ślub, choć mogła powiedzieć "nie" to teraz powinna odczekać do pełnoletności dzieci a nie zostawiać ich na pastwę losu. Paraduje wiecznie z obrażoną miną i wy ją żałujecie a to przecież mama łyga i wyrodna matka. Widziały gały co brały więc teraz trzeba wykazać się hartem ducha i wytrzymać jeszcze z 10 lat.