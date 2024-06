Ekspertka od mowy ciała opisuje zachowanie względem siebie księżnej Kate i księcia Williama: "Najbardziej wzruszający moment..."

Śmieszne 36 min. temu zgłoś do moderacji 18 6 Odpowiedz

Śmieszni jesteście z tymi waszymi zachwytami nad ludźmi, którzy od lat żyją w wyrezyserowanej przez lata własnej, luksusowy przestrzeni, okupionej krzywdą i cierpieniem mieszkańców kolonii brytyjskich. Życie poszło do przodu, myślący odrzucają monarchię jako formę nieadekwatną, nieprzystajacą do dzisiejszych czasów. I co was tak urzeka? To, że grupa ludzi pławi się za pieniądze podatników w luksusach, o jakich wam nigdy się nie śniło? Macie mentalność parobków, którzy pochylają głowę przed jaśnie panem. Oprzytomnijcie wreszcie.