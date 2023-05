Ekspertka ujawnia, O CZYM król Karol III i królowa Camilla rozmawiali podczas uroczystości koronacyjnych. Co wyczytano z ruchu ich warg?

O czym rozmawiali Karol i Camilla w dniu koronacji? Ekspertka ujawnia

W trakcie uroczystości koronacyjnej z ust króla Karola III i królowej Camilli padły słowa, które słyszał cały świat. Często to, co pozostało nieusłyszane, zdradza natomiast nieco więcej na temat samego wydarzenia, o czym pomyślała redakcja działu Femail serwisu Daily Mail. Dziennikarze postanowili zapytać ekspertkę od czytania z ruchu warg o to, o czym tego dnia rozmawiali Karol i Camilla .

Gdy doszło do koronacji, do zgromadzonych przemówił książę William, któremu ojciec po cichu podziękował. Później nadszedł moment powrotu z żoną do karocy, a monarcha miał się krótko zwrócić do gości, obok których właśnie przechodził.