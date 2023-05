Tłumy ściągają na koronację króla Karola III i królowej Camilli. Kate Middleton, książę William, książę Harry... (ZDJĘCIA)

Emaa 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Co jak co, alw Kate wygląda pięknie. Zazdroszczę im trochę tego życia. Niby surowe zasady mają, ale jednak to już nie te czasy co dawniej, mają wielęcej swobody. Żyją w bogactwie, nie martwią się o pieniądze, o pracę.