Światowi przywódcy i ich małżonki przybywają na przyjęcie przed koronacją króla Karola III. Która stylizacja najlepsza? (ZDJĘCIA)

Gigi 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Załenska jeździ po świecie, bryluje na królewskich dworach, robi zakupy w Paryżu a później prosi o pieniadze dla Ukrainy, no sory ale dla mnie to niesmaczne, a Ukraińcy się cieszą i wychwalają jaka to silna babka. A co takiego zrobiła? Od początku wojny była pod ochroną, nic jej nie zagrażało a teraz lansuje się po świecie a ludzie nazywają to ciężka praca. Żenada