Książę Harry POMINIĘTY w kluczowych momentach koronacji Karola III. Nie został zaproszony nawet na rodzinny obiad...

A po co maja go zapraszac? Zrzekl sie tronu, nie jest royalsem, opowiada w wywiadach jakies ckliwe historie. To co dla ludu, zobaczymy wszyscy. Cześć prywatata bedzie se odbywac bez harrego, za zamknietymi drzwiami, zeby nie umowil sie z kims na wywiad I opowiadac, ze dostal mniejszy kawalek miesa, bo nikt go nie lubi.