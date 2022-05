Elegancka 63-letnia Grażyna Torbicka ŻEGNA się z Cannes, publikując serię zdjęć (FOTO)

Od dwóch tygodni media rozpisują się na temat 75. Festiwalu Filmowego w Cannes, który odbywa się na Lazurowym Wybrzeżu we Francji. Na czerwonym dywanie pojawiło się wiele ciekawych i znanych osobowości . Zaproszeni prezentowali się w fikuśnych kreacjach od znanych projektantów. Niestety wielkie święto kina dobiegło końca, o czym poinformowała sama Grażyna Torbicka .

75. festiwal w Cannes dobiega końca, niestety. To był bardzo pracowity czas ale bardzo ciekawy. Jeśli słuchaliście moich relacji w Radio ZE, to wiecie, że po dwóch latach skromnych, Cannes znowu błyszczy. To było moje 23-cie Cannes i niezmiennie ekscytujące. Dużo ciekawych filmów i spotkań. Bycie częścią tak wielobarwnej, międzynarodowej rodziny filmowej jest bardzo inspirujące - czytamy.