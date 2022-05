Joanna Kulig cała w czerni zadaje szyku na czerwonym dywanie w Cannes (ZDJĘCIA)

Festiwal Filmowy w Cannes to nie tylko święto wielkiego kina, ale także i dla wielu święto wielkiej mody. Czerwony dywan rozkładany przed każdą premierą to znakomita okazja do zaprezentowania się w spektakularnych kreacjach. Tym większym rozczarowaniem jest więc, gdy uwielbiane gwiazdy decydują się na nieco bardziej bezpieczne, żeby nie powiedzieć zachowawcze stylizacje.