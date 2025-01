91-letnia Joan Collins na kolacji ze swoim PIĄTYM mężem

zgłoś do moderacji

Przestańcie pokazywać kobiety którym już nie pomaga operacja plastyczna. Na fotoszpach wypracowane zdjęcia. To tak jak Olejnik obrobiona przez fotoszop a w rzeczywistości wygląda pożal się Panie Boże. Trzeba umieć się zestarzeć i pozwolić na to sobie a nie udawać, że jest się młodą i piękno to już było i nie wróci więcej. Widziałam pofałdowane ręce Collins i zdania nie zmienię.