Eliza Trybała chwali się NOWĄ TWARZĄ. Internautki komentują: "Nie przesadzaj z zabiegami, BO CIĘ DZIECI NIE POZNAJĄ"

Chcąc, by jej życie lśniło iście instagramowym blaskiem, słynąca niegdyś z szalonych imprez suto zakrapianych alkoholem Eliza mocno inwestuje w swój wizerunek . Dzięki wsparciu medycyny estetycznej Trybała w ciągu kilku lat przeszła imponującą metamorfozę. Jej rysy twarzy zmieniły się do tego stopnia, że część śledzących jej profil internautek ma coraz częściej kłopoty z rozpoznaniem swej "idolki".

"Niepodobna jesteś do siebie na tym zdjęciu", "Zgadza się, byłam przekonana że to duża Anka w ciemnych włosach " - zauważyły "fanki" Elizy.

"Nigdy bym nie zgadła, że to Eliza, gdyby ktoś pokazał mi to zdjęcie", "Pomyślałam, że to nowa królowa życia Sylwia", "Nie jest do Dużej podobna, tylko mają jednego chirurga", "Wyglądasz jak Justyna Gradek, pewnie ten sam chirurg" - piszą.