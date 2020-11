Patriotyczny Trybson celebruje Święto Niepodległości bez koszulki: "Jeszcze Polska nie zginęła" (FOTO)

Dzięki programowi Warsaw Shore polski show biznes wzbogacił się o całą plejadę spragnionych rozgłosu osobistości. Suto zakrapiane alkoholem imprezy do białego rana, awantury i przygodne romanse nie tylko wzbudzały kontrowersje wśród widzów, lecz także skutecznie wylansowały takie postacie jak Stifler, mała Ania czy Ewel0na.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Święto Niepodległości, co nie umknęło także uwadze Pawła Trybały. Celebryta postanowił uczcić szczególny dla Polaków dzień specjalnym wpisem w mediach społecznościowych - chciał jednak nieco wyróżnić się na tle innych rodaków. Trybson podzielił się więc z fanami zdjęciem, na którym to pozuje bez koszulki, z policzkami przyozdobionymi narodowymi barwami i dumnie dzierży w dłoniach polską flagę.

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!!! Ciężkie czasy nas zastały... Uważam, co by się nie działo, wszystko jesteśmy w stanie przetrwać razem! Bądźmy jednością, nie dajmy się poróżnić nikomu !!! Razem mamy niesamowitą siłę - napisał pod zdjęciem.