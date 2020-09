Imprezowa Eliza z "Warsaw Shore" u boku Trybsona pozdrawia z wesela w kusej kreacji (ZDJĘCIA)

Gość 41 min. temu zgłoś do moderacji 195 2 Odpowiedz

Tym ludziom brakuje ogłady i podstaw savoir-vivre. Ani ona nie powinna się tak ubrać na wesele, ani on. To stroje odpowiednie na wiejskie potańcówki co najwyżej. Zupełny brak szacunku dla młodej pary. Poza tym istnieje niepisana zasada, że nie wolno konkurować strojem z panną młodą w jej dniu, ale pani Trybała musiała zaświecić golizną, żeby się dowartościować. Patocelebryci. Niestety, są to idole młodych ludzi i kształtują ich zachowanie.