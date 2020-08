Program Warsaw Shore utorował drogę do sławy wielu spragnionym atencji "osobowościom". Oczywiście największym "fejmem" mogą pochwalić się uczestnicy, którzy dołączyli do ekipy na samym początku, kiedy show budziło największe emocje i kontrowersje. Z czasem karczemne awantury, seks w "bzykalni" czy pijackie ekscesy nieco spowszedniały widzom, ale program wciąż cieszy się niezłą oglądalnością. Dowodem na to jest fakt, że MTV niebawem rozpoczyna zdjęcia do kolejnego, 14. (!) sezonu.