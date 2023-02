Eliza Trybała wróciła do natury i... zmniejszyła piersi! "Wydają się jakieś takie MALUSIEŃKIE"

Eliza Wesołowska i Paweł "Trybson" Trybała poznali się kilka lat temu na planie popularnego ówcześnie "Warsaw Shore", w którym pokazywali, jak imprezuje się w stolicy. Po zakończeniu pierwszej edycji show para ogłosiła, że spodziewa się dziecka i choć na początku nikt nie wróżył im udanego wspólnego życia, Elizka i Trybson stanęli na ślubnym kobiercu, a udaną parę tworzą aż do dziś.

Wielka przemiana Elizki i Trybsona

W sieci też starają się podreperować swój image i w związku z tym pokazują się licznym followersom od tej rzekomo najlepszej strony. Wiele wskazuje też na to, że dawni imprezowicze poważnie podchodzą do postawionego sobie zadania. Eliza na przykład postanowiła pożegnać się z dawnym wizerunkiem nie tylko w przenośni, ale i dosłownie. Niedawno pochwaliła się w sieci, że poddała się operacji zmniejszenia piersi .

Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna Elizka uważana była za jedną z tych celebrytek, które ochoczo lgną do klinik medycyny estetycznej. W ciągu kilku lat od rozpoczęcia swojej "kariery" dość mocno zmieniła się zewnętrznie . Był nawet taki czas, kiedy fanki Trybały mówiły jej, żeby nie przesadzała z zabiegami, bo zaraz nie będą w stanie jej rozpoznać . Ona jednak stanowczo temu zaprzeczała, mówiąc, że wcale aż tak się z nimi nie lubi.

Uważam, że jestem jedną z dziewczyn, która najmniej ingeruje w zabiegi medycyny estetycznej właśnie przez to, że nigdy nie chciałabym wyglądać jak 90 procent lasek z Instagrama! - napisała kiedyś na swoim InstaStories.

Eliza Trybała powraca do natury i zmienia rozmiar stanika

Na co Trybała odparła: Wiedziałam, że jak zrobię Q&A po operacji piersi, to najwięcej pytań będzie o to, a szczerze wolałabym o czymś innym pogadać, ale okej.