Eliza Trybała ZBIERA BATY po hucznej balandze u Wojtka Goli: "I tak się zachowuje matka dwójki dzieci..."

Eliza Trybała skrytykowana za balowanie do białego rana

Apel Elizy Trybały na temat macierzyństwa. Nie będzie rezygnować z imprez

Nie wiem, skąd krzywdzące przekonanie, że kobieta, która urodzi dziecko, powinna zamknąć się w domu na cztery spusty i już niczego nie oczekiwać od swojego życia. Macierzyństwo to nie wyrok, ani przeszkoda! Kobieta, która urodziła dziecko, nadal ma takie same prawa, jak każda inna kobieta, która tego dziecka nie ma. Zapamiętaj, że to, co każda mama robi ze swoim życiem jako kobieta, to nie twoja sprawa! Dlatego daruj sobie moralizatorstwo i kąśliwe uwagi - co wypada, co się powinno. [Wiem] najlepiej, jak zadbać o siebie i swoje dziecko, więc dzięki za rady, ale obejdzie się bez nich - pisała pod koniec maja Trybała.