Tak Eliza i Trybson urządzili wymarzone lokum. Jednorożec na ścianie w pokoju córek i srebrny żyrandol w kuchni (ZDJĘCIA)

Kiedyś obejrzałam kawałek programu „zamiana żon” w którym oni brali udział (shame on me 🙈). Jaka ta Eliza jest lewa. Ona się tak zachowywała, jakby na codzień nie zajmowała się nawet własnymi dziećmi. Taka gwiazda z remizy z tipsami. On za to robił zaskakująco dobre wrażenie i było widać, że dużo więcej w domu robi niż ona, pieluchy zmienia, mleko w nocy daje, a Elizka uczyła tą starszą córkę robić dziurek do selfika 😑