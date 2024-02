Ellie Goulding i Caspar Jopling potwierdzają ROZSTANIE po czterech latach małżeństwa

Ellie Goulding była swego czasu jedną z najpopularniejszych artystek na świecie. Brytyjka ma na koncie pięć albumów i kilka wielkich przebojów. Mimo że cieszy się już nieco mniejszą sławą, wciąż prężnie rozwija swoją muzyczną karierę. We wrześniu 2019 roku wykonawczyni hitu "Love Me Like You Do" poślubiła młodszego o sześć lat handlarza dziełami sztuki Caspara Joplinga. W 2021 roku na świat przyszedł ich syn Arthur. Niestety, miłosna relacja Ellie i Caspara nie przetrwała próby czasu.