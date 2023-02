ODMIENIONA Ellie Goulding walczy o uwagę w czarnej "zbroi" na Brit Awards. Poznajecie ją jeszcze? (ZDJĘCIA)

W sobotę w Londynie odbyła się uroczysta gala BRIT Awards, na której tradycyjnie już zjawiła się cała plejada znanych twarzy. Jako jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu święto muzyki co roku przyciąga do stolicy Wielkiej Brytanii największe nazwiska zarówno branży muzycznej, jak i filmowej czy modowej. Impreza ma to do siebie, że przybywający na nią prominenci najczęściej wykazują się "dystansem" przy doborze stylizacji na czerwony dywan, strojąc się w krzykliwe, nieoczywiste kreacje.