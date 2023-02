BRIT Awards 2023: Harry Styles z czarną różą, Jessie J z ciążowym brzuchem i "napompowany" Sam Smith (ZDJĘCIA)

Hajja 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Jak nie wierzycie, że hollywood to illuminaci (satanisci), co rusz przekazywane sa ich symbole i tematyka w teledyskach, serialach netflix, na ściankach itp to może chociaż przypatrzcie się oczom tych ludzi, ich minom...pustemu wzrokowi (MK Ultra/ radze poczytać co to) I porównajcie z ludźmi z naszych ścianek i ich twarzami. U nas też jest trochę illu, ale mówię o np naszych aktorach i osobach starszego pokolenia. Zacznijcie laczyc kropki.