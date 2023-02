Najgorzej ubrani na gali Grammy: Harry Styles, Lizzo, Blac Chyna, Camila Cabello... (ZDJĘCIA)

Spośród wielkich corocznych imprez z hollywoodzkiego kalendarza to właśnie rozdanie statuetek Grammy uchodzi za to wydarzenie, na którym najbardziej można sobie poszaleć z modą. Niestety, owa swoboda może niekiedy okazać się obusiecznym mieczem. Przy eksperymentach nietrudno o pomyłkę. Nawet największe gwiazdy tegorocznej edycji Grammy właśnie przekonały się o tym na własnej skórze.

Harry Styles w tęczowym trykocie na rozdaniu Grammy

W walce o statuetkę dla "albumu roku" Harry Styles zdołał pokonać nawet Beyonce. Niestety na czerwony dywan przyszedł ubrany tak, jakby nie za bardzo chciało mu się tam być. Kolorowe trykoty na Stylesie kojarzymy co prawda z teledysku do jego przeboju do As It Was, ale już na wielką galę mógłby postarać się nieco bardziej.