Ellie Goulding WYMIENIA CZUŁOŚCI z przystojnym surferem dzień po ogłoszeniu rozwodu z mężem (ZDJĘCIA)

Ellie Goulding to jedna z popularniejszych brytyjskich wokalistek, która może pochwalić się długą listą radiowych hitów. 37-latka dała poznać się za sprawą takich utworów jak m.in. "Love me like you do", "Lights" czy "Burn". Poza imponującą karierą do niedawna mogła pochwalić się także wyjątkowo udanym i pozbawionym skandali życiem prywatnym. W 2019 roku wyszła za mąż za "miłość swojego życia", a dwa lata później po raz pierwszy została mamą - urodziła syna Arthura.