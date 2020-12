Elliot Page dokonał coming outu jako osoba transpłciowa. Żona: "Jestem z niego bardzo dumna!"

We wtorek Elliot Page dokonał coming outu jako osoba transpłciowa. Informację przekazał na swoim oficjalnym profilu na Instagramie.

Dwa lata temu aktor znany m.in. z The Umbrella Academy poślubił tancerkę i choreografkę, Emmę Portner. Uczucie między nimi narodziło się rok wcześniej. Elliota od pierwszej chwili urzekł talent taneczny Portner.

Pomyślałem, cholera, ta dziewczyna jest taka utalentowana i taka fajna. Od razu wiedziałem, że oboje jesteśmy kreatywnymi duszami - powiedział w wywiadzie dla New York Timesa.

Emma skomentowała coming out partnera w swoim najnowszym poście na Instagramie.

Jestem bardzo dumna z Elliota Page'a. Osoby trans, queer i niebinarne są darem dla tego świata. Proszę również o cierpliwość i uszanowanie naszej prywatności, ale i dołączenie do mnie w żarliwym wspieraniu życia osób trans każdego dnia. Istnienie Elliota jest darem samo w sobie. Świeć swoim słodkim blaskiem, E. Tak bardzo cię kocham - napisała.

"Wysyłam wiele miłości i wsparcia", "Szacunek dla was obojga", "Prawdziwi artyści i wojownicy. Świat jest lepszy dzięki wam", "Kocham was oboje", "To niesamowite, Elliot jest inspiracją" - piszą.