Ellen Page poinformowała, że jest osobą transpłciową! "MAM NA IMIĘ ELLIOT"

Chciałbym podzielić się z Wami tym, że jestem osobą transpłciową. Zaimki, którymi teraz się posługuję to on/oni i nazywam się Elliot. Pisząc to, czuję się szczęśliwy, że dotarłem do tego miejsca w życiu - czytamy w oświadczeniu na instagramowym profilu.

Czuję ogromną wdzięczność za niesamowitych ludzi, którzy wspierali mnie w tej podróży - kontynuuje. Nie potrafię wyrazić, jak niezwykłe to uczucie, gdy wreszcie kocham to, kim jestem na tyle, by podążać za samym sobą. Inspirowało mnie tak wiele osób ze społeczności trans - dodaje. Dziękuję za waszą odwagę, hojność i nieustanną pracę celem uczynienia tego świata miejscem bardziej sprzyjającym i pełnym współczucia. Ze swojej strony oferuję wszelkie możliwe wsparcie i dalsze dążenie do kochającego i równego społeczeństwa.

Uwielbiam to, że jestem trans. I kocham to, że jestem nieheteronormatywny. Im bardziej obejmuję umysłem to, kim jestem, tym bardziej moje serce rośnie - pisze na zakończenie Elliot i zwraca się do innych osób transpłciowych: Do wszystkich osób transpłciowych, które na co dzień zmagają się z brakiem akceptacji, nienawiścią, znęcaniem się i groźbami przemocy: Widzę Was, kocham i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zmienić ten świat na lepsze.