Elliot Page dokonał coming outu. Zobaczcie, jak aktor zmieniał się na przestrzeni lat (ZDJĘCIA)

Pozdrawiam 2 godz. temu zgłoś do moderacji 24 3 Odpowiedz

Nigdy tego nie zrozumie Bo tego nie Doswiadczylam. Musi to byc potworne uczucie kiedy czujesz ze twoje cialo cie nie reprezentuje . Jak mam spory brzuch Bo przytyje to mam Dola. Wiec moge sobie tylko troche wyobraxic przez co co ludzie przechodza .