Elon Musk i Grimes w SEKRECIE powitali na świecie TRZECIEGO potomka. Chłopiec również otrzymał oryginalne imię

Niedawno okazało się, że biznesmen i piosenkarka mają też trzecie dziecko, o istnieniu którego nie mówili do tej pory. Szokująca informacja o potomku została ujawniona przez pisarza Waltera Isaacsona odpowiedzialnego za biografię właściciela Twittera. To właśnie w recenzji książki dla The New York Times wspomniano o nieznanym dziecku. Chłopiec miał przyjść na świat w 2022 roku.