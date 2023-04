Rzadki widok: Elon Musk i mały X AE A-XII dokazują razem na konferencji. Ojciec na medal? (ZDJĘCIA)

Elon Musk z synem na konferencji. 2-letni X AE A-XII szybko się odnalazł na scenie

Choć Elon Musk prywatnie jest ojcem aż 10 (!) dzieci, który doczekał się z trzema kobietami, to na co dzień rzadko pojawia się z nimi publicznie. Tym razem zrobił jednak wyjątek i 2-letni X AE A-XII towarzyszył ojcu podczas niedawnej konferencji POSSIBLE w hotelu Fontainebleau Miami Beach. Co ciekawe, malec towarzyszył właścicielowi Twittera także na scenie.