Tak teraz wygląda 2-letni syn Elona Muska i Grimes. W kogo wdał się mały X AE A-XII? (FOTO)

Elon Musk i Grimes niemal od początku uchodzili za dość kontrowersyjną parę. Choć dziś nie są już razem, to wciąż łączą ich dzieci, którym nadali dość niecodzienne imiona. W marcu 2022 roku ujawniono, że niegdysiejsi kochankowie doczekali się córki, która nazywa się Exa Dark Siderael Musk . Jej starszym bratem jest z kolei 2-letni dziś X AE A-XII .

Elon Musk ma dużą rodzinę. Miliarder doczekał się już 10 dzieci

Od czasu narodzin X AE A-XII 'a bujne życie prywatne Elona Muska poszło zresztą naprzód, a dziś właściciel Twittera jest dumnym ojcem 10 (!) dzieci , których doczekał się z trzema kobietami. Najnowszym nabytkiem w rodzinie miliardera są bliźniaki, których matką jest Shivon Zilis . To skutkowało zresztą rozstaniem z jego ówczesną partnerką.

Relacje Muska z dziećmi pozostają jednak w dużej mierze poza zasięgiem mediów. Co prawda, w połowie tego roku cały świat dowiedział się, że jego transpłciowe dziecko postanowiło zmienić nazwisko, aby nie mieć z nim nic wspólnego , ale pociechy miliardera raczej rzadko bywają widywane w przestrzeni medialnej. Oczywiście zdarzają się jednak wyjątki.

Elon Musk pochwalił się zdjęciami 2-letniego syna. Do kogo jest podobny X AE A-XII?

Niedawno na profilu Muska na Twitterze pojawiły się dwa zdjęcia, na których widzimy jego syna. Malec o niecodziennym imieniu towarzyszył znanemu ojcu w pracy i dostał nawet własny identyfikator, co miliarder udokumentował w sieci. W komentarzach internauci spierają się z kolei, do kogo jest bardziej podobny. Większość twierdzi, że jednak do ojca.