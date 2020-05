Elon Musk został ojcem! Pokazał zdjęcie dziecka (FOTO)

siec 5G !!!!! 22 min. temu zgłoś do moderacji 7 9 Odpowiedz

ludzie lakujcie prosze zyby jak najwiecej osob widzialo! Przez covid pracuje zdaline (branza e-comerce, znany amerykanski gigant) wstaje rano, chce wlaczyc internet i co widze ...SIEC 5 G!!! dlaczego oni nam to robia!! gdzie POLSKI RZAD!! dlaczego pozwalaja na nas testowac! ludzie boje sie co z nami bedzie :((( lajkujcie i przekazujcie dalej