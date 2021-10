Elżbieta II odwołała KOLEJNE spotkanie. Poddani niepokoją się o zdrowie królowej

95-letnia Elżbieta II w ostatnich dniach odpoczywa. Takie dostała zalecenie od lekarzy i w obawie o swoje zdrowie zastosowała się do niego. Królowa opuściła już dwa ważne przemówienia, co w przeszłości praktycznie jej się nie zdarzyło. To sprawiło niepokoje wśród fanów rodziny królewskiej.