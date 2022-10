Elżbieta Romanowska pokazała OBRZYDLIWĄ wiadomość, jaką dostała od hejterki. Internautka skrytykowała jej wygląd (FOTO)

Gruba, a ty wiesz, że my się znamy? Wiem, że nie jesteś tak miła i sympatyczna, na jaką pozujesz. Jak ktoś cię nie zna, to myśli, że jesteś sympatyczną grubaską, a jak ktoś miał z tobą do czynienia w realu, to wie, że to ściema - zadufana w sobie, zarozumiała, gruba s*cz, która ma więcej kompleksów niż kilogramów - napisała kobieta.

Chcę wam bardzo, ale to bardzo podziękować za ilość cudownych wiadomości, które dostałam od was. To nie mieści się w głowie, ile wsparcia, pozytywnej energii, ciepłych słów płynie do mnie cały czas (...). Natomiast, co ciekawe osoba, która mnie tak obraża i nęka, absolutnie nie odpuszcza i to jest niesamowite (...) Wiecie, co mnie naprawdę przeraziło? Przeraziła mnie ilość kobiet, które piszą, że same tego doświadczyły, że same doświadczyły hejtu, piszą do mnie mamy... Jedna mama napisała, że jej córka chciała popełnić samobójstwo, bo hejtowali ją koledzy z klasy za zdjęcie, które wrzuciła z wakacji z rodziną. To jest najbardziej przerażające, jak wiele z nas nie radzi sobie w takich sytuacjach - mówiła Elżbieta na story.