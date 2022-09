Elżbieta Romanowska z bąbelkami w kieliszku rozkoszuje się ostatnimi dniami wakacji na plaży (ZDJĘCIA)

Jesienne ochłodzenie zbliża się wielkimi krokami. Wakacyjne kurorty pustoszeją, zapełniają się natomiast szkoły i, jak pokazał to przykład ostatnich paru dni, warszawskie ścianki. Elżbieta Romanowska nie zamierza się jednak tak łatwo poddawać presji mijających pór roku. Jeszcze w ostatni weekend aktorka wsiadła w pociąg i wylądowała w Trójmieście, gdzie zamierzała w pełni nacieszyć się ostatnimi dniami wakacji.

Kocham takie spontaniczne wypady. Jeszcze w piątek pracowałam, miałam nocne zdjęcia, a już w sobotę raniutko siedziałam w pociągu do Trójmiasta. Słoneczko pięknie świeciło, woda cieplutka, aż się nie chciało wychodzić. Godzinny rejs z Gdyni na Hel. Relaks w wodzie i na plaży. Piękny zachód słońca, a na koniec odwiedziny w Sopocie i powrót do domu. Jeśli najdzie Was ochota na taki spontaniczny wypad gdziekolwiek, nie wahajcie się. Takie momenty są bezcenne - zaapelowała na Instagramie celebrytka.