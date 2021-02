Elżbieta Romanowska jest ZARĘCZONA! "Wzniesiemy toast za miłość"

💔💔💔 16 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Piszecie szkoda, że taka piękna kobieta, jak Kasia Lenhard odeszła. A co z tymi brzydrzymi, wyalienowanymi, biednymi, zadłużonymi. Bez instagrama, bez bliskich. Co z takimi, które szorstką, spracowaną ręką kroją chleb i myślą sobie ,do żył jest nóż’. Nieatrakcyjne a przy tym wrażliwe kobiety są więźniami swoich niechcianych ciał, to przerażające, widzicie to?