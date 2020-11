TYLKO NA PUDELKU: Po ujawnieniu stawek gwiazdy SAME PROSZĄ o udział w "Anything Goes. Ale Jazda!": "Tysiące z kieszeni podatników brzmią WSPANIALE"

Panoszący się po świecie patogen spowodował też rekordowe straty w większości gałęzi przemysłu, a spora część środowiska artystycznego od miesięcy przebywa na przymusowym bezrobociu. Nie oznacza to natomiast, że piosenkarze i aktorzy nie szukają alternatywnych źródeł zarobku, a tu z pomocą niespodziewanie przyszła im Telewizja Polska . Jak niedawno informowaliśmy, za udział w uznawanym za "żenujący" nawet przez samych uczestników programie Anything Goes. Ale Jazda! celebryci mogą dostać imponujące kwoty.

Czuję się jak sprzedajna dz*wka. W rozmowach z innymi uczestnikami padało zawsze to samo: wewnętrzny wstyd i obrzydzenie do siebie. Takie poniżające i żałosne rzeczy robiliśmy za pieniądze, które powinny trafić na służbę zdrowia... - wyznało nam wtedy nasze źródło.

Okazuje się więc, że nasze doniesienia nie tylko nie zniechęciły celebrytów do błaźnienia się w TVP za publiczne pieniądze, lecz jeszcze ich do tego zainspirowały. Co więcej, niektórzy nawet nie czekali na telefon. Po naszej publikacji do Telewizji Polskiej gwiazdy zaczęły bowiem zgłaszać się same, mając oczywiście nadzieję na to, że podreperują swój domowy budżet w obliczu wciąż przybierającej na sile pandemii.