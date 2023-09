Elżbieta Romanowska pomstuje na PKP. Za nią koszmarna podróż: "Zablokowane wszystkie toalety, ktoś ZAŁATWIŁ SIĘ PRZED"

Ania 2 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No to tak sobie pozałatwiać sprawy by jechać tym pendolino w 3h albo brac taksówkę (chyba na pieniądze nie ma co narzekać?). Od zarania dziejów każdy wie, że PKP ma swoje własne życie. A jak czytam te przerażone wywiady to zastanawiam się gdzie ci ludzie się uchowali