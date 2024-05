Elżbieta Zapendowska skomentowała udział Luny w Eurowizji: "Szkoda dziewczyny, po prostu"

Luna została wybrana za pośrednictwem wewnętrznych krajowych preselekcji na reprezentantkę Polski podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Za kilka dni wokalistka wykona w Malmö utwór "The Tower". W poniedziałek TVP udostępniła profesjonalne nagranie z drugiej próby piosenkarki i choć trzeba przyznać, że wizualizacja występu robi wrażenie, to zdaniem internautów jakość wykonania utworu pozostawia wiele do życzenia.