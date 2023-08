Elżbieta Zapendowska WBIJA SZPILĘ Kwiatowi Jabłoni: "Wokalnie nie ma co ich oceniać..."

Nie da się ukryć, że Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z Kwiatu Jabłoni już od dobrych paru lat są na fali wznoszącej. Muzyczne kompozycje wychodzące spod ręki dzieci lidera Elektrycznych Gitar zyskały sobie fanów w praktycznie wszystkich grupach wiekowych, co w ostatni wtorek zaowocowało przyznaniem im Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival. Widocznie jednak nie wszystkim przyspiesza tętno przy dźwiękach Od nowa płynących z telewizora. Elżbieta Zapendowska sukces Kwiatu Jabłoni przyjęła z chłodnym wręcz dystansem.

Elżbieta Zapendowska wbija szpilę Kwiatowi Jabłoni. Zasłużenie?

Znana m.in. z "Idola" trenerka śpiewu w rozmowie z Plejadą jasno określiła, co sądzi na temat reprezentowanego w Sopocie poziomu. Prędko wyłożyła też, co jej zdaniem przyczyniło się do ostatecznego zwycięstwa Sienkiewiczów. Choć wystrzegała się osobistych wycieczek, między wierszami można było wyłapać pewne drobne przytyki pod adresem młodych muzyków.

Wysokiego poziomu podczas konkursu Bursztynowego Słowika nie było, ale spodziewałam się, że Kwiat Jabłoni wygra, bo jest dość mocno lansowany w mediach internetowych i nie tylko. Wokalnie nie ma co ich oceniać, bo tutaj bardziej chodzi o repertuar, który ma lekki poetycki sznyt. I na tym polega fenomen Kwiatu Jabłoni.

Dalej było jeszcze ciekawiej. Zapendowska przyznała, że w jej odczuciu Słowik powinien pofrunąć do rąk innej wykonawczyni.

Są takim odbiciem obecnych czasów. Poza tym nie było żadnego skandalu, ani artysty, który byłby byle jaki. Propozycje okazały się dosyć ciekawe. Mnie osobiście najbardziej podobała się Bovska i jej piosenka "Ziemia mi się pali".

Ostatecznie pani Elżbieta przyznała, że sama nie jest największą koneserką dźwięków serwowanych przez występujących w Sopocie artystów. Czuje się jednak w pewien sposób zobligowana do oglądania festiwalu, aby wiedzieć, co takiego trafiło w tym roku do obiegu.

