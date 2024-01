Elżbieta Żywioł TRACI PRACĘ w TVP Info! "Posłuchaliśmy głosów widzów"

wielokrop 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

ten czyż cwaniutki przetrwał w tvp info a teraz goni innych zatem jak jest jednym wolno pracować dla tv za czasów pis a innym nie? co do orłosia nie wiem jak było ale nigdzie na świecie nie ma żeby ktoś siedział całe życie na jednym stołku przejadł się i to bardzo i to dawno! oprócz żartu na koniec średnio przekazywał wiadomości trzeba było go uważnie słuchać bo coś mamrotał pod nosem i był bardzo bladziutki. on ma pretensje, że go władza zmieniła a co z jego żoną? czemu żonę zmienił zwłaszcza jak była bardzo ciężko chora? zostawił ją bez opieki. Taka osoba ma pretensje że traci pracę bo partia się zmieniła a sam nie ma problemu zmienić partnerki w momencie kiedy partnerka najbardziej go potrzebuje, zatem o czym my mówimy...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................znudziła się? a on nie mógł w tv?.....................................................