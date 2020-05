Ilona Felicjańska i Paul Montana trenują w parku

Uwikłana 29 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

On jest NARCYZEM. Przeczytajcie sobie zwlaszcza drogie kobiety i kobietki, co to jest NARCYSTYCZNE ZABURZENIE OSOBOWOSCI. To nawet nie jest choroba...Ja bylam w zwiazku z narcyzem i to jest potwornosc co Ci ludzie robia drugiej osobie. Ja dochodze do siebie powoli, bardzo trudno wyplątac sie z relacji z narcyzem,to sa chorzy ludzie,nieuleczalnie! Uciekajcie od takich osob, jesli jestescie w zwiazkach, lub znacie kogos takiego w pracy chociazby. Choc to bardzo trudne. Zrozumie to w pelni tylko ofiara narcyza. Wymyslne techniki manipulacji, zamgławiania,gaslighting,pranie mozgu, nie rzadko przemoc, pokazywanie kogos czasami w dobrym a w wiekszosci w zlym swietle, jakies wstydliwe fotki (jak u Ilony), umniejszanie, poglebianie nalogow by miec jesCze wieksza wladze nad Wami, tego jest mnostwo 😢