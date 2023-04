Emerytura Danuty Martyniuk. Martwi się o jej wysokość? Odpowiedziała też w imieniu Zenka...

milky way 17 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Czy ta pani w ogóle kiedykolwiek i gdziekolwiek pracowała zawodowo? Pytanie do wszystkich " mam na pełen etat", ile skladek oplacacie. Emerytalnych, rentowych, zdrowotnych. Dlaczego jeśli pracuje Wasz mąż czy partner, to cała rodzina jest na jego ubezpieczeniu? To nieuczciwe i niesprawiedliwe. Bo w wielu rodzinach pracują 2 osoby i każda płaci wszelkie należności państwu. Ponadto dlaczego ludzie mający dobre dochody, muszą zawsze płącić więcej. Ponadto są zmuszane do dodatkowego wydawania kasy za usługi, któe opłacili podatkami. Czyli np. mają dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, płącą za edukację swoich dzieci w prywatnych placówkach, leczą się prywatnie lub zagranicą. Ludzie nie płacący mają to wszystko na koszt innych. Nie mówiąc już o emeryturach 4 plus, wypłacanych paniom, które nigdy nie pracowały i nie wpląciły zeta do ZUS. Dostają naszą kasę za darmo, za urodzenie 4 dzieci. Bez warunków, mimo,że te "dzieci" mogą być zagranicą, nie pracować w ogole, być w areszcie lub zk. Czyli nie są podatnikami w Polsce. Proszę o odpowiedzi. Bo takie dzialanie naraża nasze skladki. Już rozdaje się kasę osobom nie płacący, dochodzą do tego ludzie ua. Czekam na odpowiedzi.