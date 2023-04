Lepiej usiądźcie: tyle wynosi emerytura Krzysztofa Cugowskiego. Płacił... 14 groszy składek: "Będę musiał śpiewać DO ŚMIERCI"

Tak zmieniała się emerytura Krzysztofa Cugowskiego. Trudno byłoby za to wyżyć

Wspomniana już Maryla Rodowicz nie jest oczywiście jedyną, która publicznie ubolewała nad tym, ile wynosi jej emerytura. W 2010 roku Krzysztof Cugowski postanowił ogłosić na łamach "Super Expressu", że jako świeżo upieczony emeryt mógł liczyć na... 570 złotych miesięcznie . Zaznaczył co prawda, że nie ma do nikogo pretensji i "nie będzie z tego żył", ale zjawisko głodowych świadczeń z ZUS-u było mu znajome nawet z bliskiego otoczenia.

Problem w tym, że w czasach PRL-u w zasadzie nie było zawodu muzyka. Nie mieliśmy etatów, dostawaliśmy jedynie umowy - zlecenie na koncert lub na trasę. Żeby uściślić - nie skarżę się i do nikogo nie mam pretensji. Taki jest system i tyle. Oczywiście, że nie będę z tego żył. Wciąż będę pracować, koncertować. Dam sobie radę . Ale mam kolegów, niegdyś znanych muzyków, którzy za cały majątek mają kawalerkę, jeden wzmacniacz i gitarę. To przykre - twierdził.

Taką emeryturę dostaje Krzysztof Cugowski. "Będę musiał śpiewać do śmierci"

Nie mam pretensji do losu, że po sukcesie, który odniosłem, teraz nie powinienem się zastanawiać, czy ja będę miał z czego żyć, gdybym przestał grać, czy nie. Zarobiłem troszkę pieniędzy, ale nawet nie porównuję się do ludzi zamożnych, bogatych. Owszem, rok, dwa przeżyję bez grania, jakoś to będzie, ale co dalej? - zastanawiał się w rozmowie z Pomponikiem.