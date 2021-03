Krzysztof Cugowski chciałby znów dorabiać do nędznej emerytury. Płacił 14 groszy składek...

Na swój los narzekają też artyści. Co prawda część z nich dostała od państwa dotacje, ale nie wszystkim udało się załapać na pomoc z budżetu. Z niepokojem o przyszłości myślą między innymi starsze osoby, które przed pandemią dorabiały regularnie do swych emerytur.

Nie mogę narzekać. I nie mam pretensji do losu, że po sukcesie, który odniosłem, teraz nie powinienem się zastanawiać, czy ja będę miał z czego żyć, gdybym przestał grać, czy nie. Zarobiłem troszkę pieniędzy, ale nawet nie porównuję się do ludzi zamożnych, bogatych. Owszem, rok, dwa przeżyję bez grania, jakoś to będzie, ale co dalej? - mówił Cugowski na początku pandemii.