Agnieszka Dygant przyznaje, że otrzymała POMOC FINANSOWĄ od rządu: "Miałam o połowę mniejsze zarobki"

Kasia 4 min. temu

Jestem zbulwersowana!!! Rozumiem i popieram jeżeli zapomogę dostaje osoba z ciężką sytuacją finansową.... Jak można dawać zapomogę finansową osobom, których zarobki są nie w zasięgu przeciętnego Polaka! Przecież to są często olbrzymie gaże! Niech się wstydzą ci , jak dla mnie "pseudoartyści", że wyciągają rękę po nieswoje pieniądze! Przecież kto za to płaci.. Pan płaci, Pani płaci! Drodzy artyści nawet jeśli wasze życie zubożało przez COVID, TO TRZEBA BYŁO ODKŁADAĆ NA CZARNĄ GODZINĘ ! Co mają powiedzieć zwykli przeciętni obywatele zarabiający 2,5 tysiąca na rękę którzy pracę przez COVID stracili i nie mogą liczyć na żadne zapomogi!? Wstyd i żenada!!! Jestem oburzona! Rząd rozrzuca pieniądze jak popadnie i jak mu się widzi! Mam nadzieję, że w następnej kadencji zmieni się władza!