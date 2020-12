TYLKO NA PUDELKU: DOTACJE dla artystów z Funduszu Wsparcia Kultury trafiają do podmiotów PO CICHU

Hmm 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiemy dobrze ze w ich "pracy" nie ma etatów są tylko umowy zlecenia albo o dzieło. Nie ma zlecenia nie ma pieniędzy proste logiczne ale chyba tylko dla zwykłego Kowalskiego. Oni mają mnóstwo kasy na koncie to moga ze swoich wyciągnąć by zapłacić tym ludziom. Tak jak robi to większość przedsiębiorców wyciąga swoje oszczędności by ratować firmę i chociaż kilku ludzi. No ale nasi celebryci swoich nie rusza bo są skąpi a chcą jeszcze więcej. Wiadomo że większość kasy pójdzie do ich kieszeni. W końcu nie ma koncertów to po co im tyle kasy?!