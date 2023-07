Emerytura Joanny Senyszyn. Kwota robi wrażenie

Joanna Senyszyn jest postacią dobrze znaną w polskiej polityce. Z wykształcenia jest ekonomistką, a swoją karierę naukową zaczynała jako wykładowczyni uniwersytecka. W 2001 roku po raz pierwszy zasiadła w Sejmie, a w latach 2009-2014 reprezentowała Polskę jako deputowana do Parlamentu Europejskiego.

W 2019 roku, ze względu na osiągnięty wiek emerytalny, Senyszyn zaczęła pobierać świadczenia emerytalne. ZUS wypłaca jej rocznie 154 348,18 złotych brutto, co przekłada się na miesięczną emeryturę w wysokości 12 861,93 złote brutto. Dodatkowo, jako była eurodeputowana, otrzymuje również emeryturę z Parlamentu Europejskiego. Ta druga emerytura wynosi 18510,84 euro rocznie, co daje około 83 tysiące złotych. Miesięcznie jest to zatem 1543 euro, czyli mniej więcej 7 tysięcy złotych.