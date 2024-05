RANKING emerytur gwiazd: Rodowicz, Martyniuk, Piekarczyk. Kto dostaje najwięcej, a kto najmniej? "Rekordzista" ma ponad 8 zł (ZDJĘCIA)

Namówienie polskich gwiazd do wypowiedzi na temat inkasowanych przez nich kwot i zasobności stanu konta graniczy niemalże z cudem. Znani i lubiani znacznie chętniej rozprawiają na temat wysokości otrzymywanych lub jedynie wyliczonych przez ZUS świadczeń emerytalnych. W końcu to dobra okazja, by ponarzekać na swą ciężką dolę, próbując wczuć się w sytuację przeciętnego Kowalskiego, który w odróżnieniu od zdecydowanej większości z nich, faktycznie musi zazwyczaj odliczać od pierwszego do pierwszego.