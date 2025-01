Emil Haidar chce KARY WIĘZIENIA dla Dody. Sądowa batalia dobiega końca

Sądowa batalia Dody i Emila Haidara toczy się już od wielu lat. Jeszcze w 2015 roku para była w związku i planowali wspólną przyszłość, ale wszystko rozsypało się jak domek z kart. Dwa lata później Haidar pozwał Dodę i jej ówczesnego męża Emila S. za nasłanie na niego czterech mężczyzn, którzy mieli go nakłaniać do wycofania oskarżeń przeciwko ekspartnerce. Twierdził też, że próbowano od niego wymusić milion złotych. Do zdarzenia doszło pod koniec grudnia 2016 roku, gdy były mąż piosenkarki - rzekomo za jej wiedzą - wynajął wspomniane osoby, które pojawiły się w biurze Haidara. Podstawą szantażu miały być kompromitujące go nagrania.

Sprawa Dody i Haidara dobiega końca. Wkrótce zapadnie wyrok

Mówię tu o sądzie opinii społecznej, to sąd, którego wyroki są najbardziej brutalne i wydawane według nieistniejących i skodyfikowanych zasad. To sąd, gdzie dziś króluje hejt i fake newsy, informacyjnie niesprawdzone. Problem polega na tym, że opinia społeczna mogła mieć w tej sprawie wpływ na wyrok sądu powszechnego. Czyli wyrok sądu, do którego apelację wniosłem - argumentował. To, że dziś pani Rabczewskiej nie ma w sądzie, to nie dlatego, że was, pań sędzin, nie szanuje. Tylko dlatego, że zwyczajnie nie umie sobie poradzić z atakami mediów. Może trudno w to uwierzyć, ale to jest osoba o kruchej osobowości, nie takiej, na jaką ją w mediach kreują.