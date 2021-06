Emil Haidar ogłasza, że znowu ZOSTAŁ OJCEM i "komentuje" rozwód Dody z Emilem Stępniem!

fadg 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Przez pewien czas interesowałam się Dodą, wydawało mi się, że ma wartości, mówi jak jest i jest prawdziwa. Teraz? Uważam, że niepotrzebnie kłamie i miesza. Jakoś z miesiąc temu, gdy krążyły plotki o jej roztsaniu z Emilem, wstawiła stories na których był Emil i uśmiechnieci mowili, że nieposiadanie dziecka było głownym ich założeniem w związku. Chodzi o to, że grali i udawali na stories, że wszystko jest git pomimo, że ona sama byla w mexyku przez miesiac, sama odwiedzala rodzicow i o wiele wiecej czasu spedzala z przyjaciolmi. chodzi o to, ze udaje ze szanuje prywatnosc, a tak naprawde klamie. po co? nie lepiej np nie reagowac na pytania dotyczace zwiazku zamiast zagubiac sie w zeznaniach? ja wiem, ze to chore, zycie prywatne to jej sprawa, ale chodzi o to, ze jej osoba to marka i przez takie sytuacje traci na autentycznosci po prostu. sama wybrala profil laczenia zycia prywatnego z zawodowym, dlatego tez ludzie sie tym interesuja i przylapuja na klamstwach.