Emil S. pozostanie w areszcie. Prokuratura komentuje decyzję sądu. "Do dnia 2 września 2023 roku"

A co on myślał że zgarnie miliony i zapomniał zapłacić sponsorom? Przecież oni włożyli kasę po to żeby dostać jeszcze procent. On zapomniał im w ogóle oddać te pieniądze. Nie wiem o czym ten pan myślał. W pracy może pomyśli.