Emil S. spotkał się z byłym mafijnym bossem! Byli w restauracji i przeglądali tajemnicze dokumenty... (ZDJĘCIA)

Na początku lutego Emil S. został zatrzymany na polecenie warszawskiej Prokuratury Okręgowej. Wszystko to za sprawą toczącego się od 2021 roku śledztwa dotyczącego oszustw, do których miało dojść przy produkcji filmów sygnowanych jego nazwiskiem. Jak informowaliśmy przed kilkoma tygodniami, do kilkudziesięciu zarzutów, które usłyszał już jakiś czas temu, doszło 50 kolejnych.